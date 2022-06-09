القابضة للصناعات المعدنية: قرار التصفية مؤسسي وحقوق العمال محفوظة.. فيديو

قال المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن قرار تصفية الشركات يتخذ في حالة خسائر للشركة، ولكن مع حفظ حقوق العمال.

وأضاف السعداوي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن قرار التصفية قرار مؤسسي، مشيرا إلى أنه يتم عرضه على أعلى المستويات.

وتابع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه من المتوقع إنهاء أعمال المصفي والانتهاء من أعمال التصفية خلال عامين من تاريخ التأشير بالتصفية بالسجل التجاري.

وأشار محمد السعداوي إلى أن أرباح شركة الكوك نتجت عن بيع مخزون الشركة وأرباح واستثمارات كانت خاصة بالشركة.