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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

خسائر 7 مليارات جنيه.. تصفية عمال الحديد والصلب بعد غلق المصنع.. تفاصيل

الحديد والصلب
الحديد والصلب

غلق مصانع الحديد والصلب 

بدأت إجراءات غلق مصانع الحديد والصلب بحلوان في ضوء تنفيذ قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات المعدنية يوم 11 يناير الماضي 2021 بشأن تصفية الشركة نتيجة للخسائر التي لحقت بها وتقدر بنحو 7 مليارات جنيه.

المهندس خالد الفقي 


وأكد المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمدنية، في تصريحات، أنه يجرى حاليا التفاوض مع وزارتي قطاع الأعمال والقوي العاملة بشأن صرف التعويضات الخاصة للعاملين بالشركة وعددهم 6200 عامل.

الحديد والصلب 


وأعلنت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، تضامنها الكامل مع المطالب المشروعة والعادلة لعمال شركة الحديد والصلب بعد قرار إيقاف العمل والتصفية، والمتمثلة في ضمان الدولة صرف تعويض مناسب لتوفير حياة كريمة لعمال وأسرهم، فهم أفنوا حياتهم في خدمة الشركة، وكان مطلبهم الأول تطوير وتحديث المصانع.

ومن ناحيته، طالب شعبان خليفة، رئيس النقابة، الحكومة بصرف التعويضات العادلة والمشروعة لحوالي 7136 عاملا بالشركة بعد قرار التصفية وإيقاف العمل بالشركة، موضحًا أن حساب التعويضات لا بد أن يكون على الأجر الشامل، لأخر راتب للعامل، وذلك وفقًا لنص المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003م بحد أدنى 400 ألف جنيه وحد أقصى 700 ألف جنيه.


وأشار "خليفة"، أن لا بد من صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعاملين كاملة، وفقا  لآخر أجر شامل، وذلك وفقًا لنص المادة  48 من قانون العمل، بالإضافة إلى صرف مستحقات العاملين من صندوق الزمالة طبقا للائحة، وللاتفاقية الموقعة من الشركة والنقابة العامة بما فى ذلك العاملين المحالين إلى المعاش فى شهر مايو 2018.

وأكد "خليفة"، على ضرورة صرف تعويض شهرى للعاملين  بقيمة 2000 جنيه كتعويض عن عدم حصولهم على معاش شهرى، وكذلك صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة طبقا للائحة العاملين بالشركة، ومشددًا على أحقية العاملين في استمرار تمتعهم بخدمات التأمين الصحى أو ما يعادلها من الخدمات الصحية والعلاجية الخاصة .

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه يجب تسليم العاملين ملفات خدمتهم كاملة وشهادة الخبرة، وفقًا لنص المادة  130 من قانون العمل 12 لسنة 2003، إذ أن هؤلاء العمال أصبح لا ملجأ إليهم، إلا هذة التعويضات، بعد أن أفنوا أعمارهم في خدمة الشركة، وأصبح ليس لهم مصدر رزق آخر، خاصة أنهم لن يجدوا عملا آخر في القطاع الخاص بعد أن تجاوزت أعمارهم الـ45 عامًا.

وأوضح "خليفة"، أنه يجب صرف هذه التعويضات لكافة العاملين بالشركة حتى تاريخ قرار التصفية وتوقف العمل بالشركة، مؤكدًا على أن نقابة العاملين بالقطاع الخاص ستقدم للعاملين بشركة الحديد والصلب الدعم العمالي والقانوني.

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