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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنا فين وبقينا فين..مصطفى بكري: الدولة المصرية أصبحت تنعم بالأمن والاستقرار..فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه خلال أكتوبر 2013، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  أن هناك مخطط لإستهداف الجيش وعن وجود مؤامرات تحيط بالدولة، وحينها قال “مصر قد الدنيا وهتبقى أم الدنيا”.

 

واضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”،  أن الرئيس السيسي كان يعلم معاناة الشعب المصري، مشيرا إلى أنه استجاب لمطالب الشعب المصري بالترشح، خاصة أنها جاءت بمطلب شعبي.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه رغم التحديات حققنا الكثير من الإنجازات، مؤكدا أنه أصبحت الدولة تنعم بالأمن والإستقرار، معلقا “كنا فين وبقينا فين”.

 

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب للإرادة الشعبية، وترشح للرئاسة، ولم يكن لديه طمع في حكم مصر، والشعب لن ينسى دور المؤسسة العسكرية.

 

مصطفى بكري السيسي الشعب المصري صدى البلد المؤسسة العسكرية

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