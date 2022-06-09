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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الروس يموتون مثل الذباب.. الجيش الأوكراني يعلن تقدمه في مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها تقدمت في قتال شرس في شوارع مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية شرق أوكرانيا.

وقال سيرجي جايداي، حاكم ولاية لوجانسك، "الروس يموتون مثل الذباب، القتال الشرس مستمر داخل سيفيرودونتسك. خسائر الروس تفوق بكثير خسائرنا".

وأضاف أن القتال يدور الآن في بلدتي جيرسك وبوباسنانسكا جنوب سيفيرودونتسك.

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وفقًا لقائد كتيبة الحرس الوطني الأوكرانية "سفوبودا"، فإن القتال في سيفيرودونيتسك يدور من منزل إلى منزل حيث تواجه القوات الأوكرانية قصف مدفعي روسي كثيف يعرض القوات من الجانبين للخطر.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها استعادت بعض الأراضي من القوات الروسية في هجوم مضاد في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

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