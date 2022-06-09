الروس يموتون مثل الذباب.. الجيش الأوكراني يعلن تقدمه في مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها تقدمت في قتال شرس في شوارع مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية شرق أوكرانيا.

وقال سيرجي جايداي، حاكم ولاية لوجانسك، "الروس يموتون مثل الذباب، القتال الشرس مستمر داخل سيفيرودونتسك. خسائر الروس تفوق بكثير خسائرنا".

وأضاف أن القتال يدور الآن في بلدتي جيرسك وبوباسنانسكا جنوب سيفيرودونتسك.

وفقًا لقائد كتيبة الحرس الوطني الأوكرانية "سفوبودا"، فإن القتال في سيفيرودونيتسك يدور من منزل إلى منزل حيث تواجه القوات الأوكرانية قصف مدفعي روسي كثيف يعرض القوات من الجانبين للخطر.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها استعادت بعض الأراضي من القوات الروسية في هجوم مضاد في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.