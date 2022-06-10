نجوى فؤاد عن سمكري البني آدمين: طقطق رقبتي غلط ورفضت تكرار التجربة

علقت الفنانة نجوى فؤاد على الحكم بسجن سمكري البني آدمين 5 سنوات، وقالت إنها رفضت أن "يطقطق" لها رقبتها.

وأوضحت نجوى فؤاد حقيقة ما حدث قائلة: "واحدة صاحبتي صحفية جابتهولي، وقعد يطقطقلي رقبتي قلت له لأ لأنه عمل حركة في رقبتي معجبتنيش وخوفت على نفسي".

وأضافت نجوى فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تقدر مع الغيطي" الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي بقناة "الشمس": "سمكري البني آدمين طقطق رقبتي غلط، ورقبتي قعدت توجعني يومين وكانت مرة واحد والأولى والأخيرة".

وتابعت نجوى فؤاد: " اتصل بيا أكتر من مرة علشان يجيلي رفضت وقلت له أنا مبعملش حاجات من دي وعمل جلستين تلاتة لأمير كرارة".

وقالت نجوم فؤاد:" بقالي سنة وشوية طريحة الفراش ومحدش بيسأل عليا عندي عرق النسا والفقرة الرابعة والخامسة من الغضروف والآلام مبرحة".

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على "سمكري البني آدمين" بعد صدور حكم بحبسه 5 سنوات، بتهمة انتحال صفة وتزوير بطاقة الرقم القومي.

وعلقت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، على إلقاء أجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على "سمكري البني آدمين"، محذرة كل من يجرؤ على مزاولة مهنة العلاج الطبيعي من الدخلاء والأدعياء والنصابين بصفة عامة، وخريجي كليات التربية الرياضية بصفة خاصةـ وكذلك اللجنة العمالية النقابية التابعة لاتحاد عمال مصر للإصابات والتأهيل الحركي.

وطالبت نقابة العلاج الطبيعي أعضائها بسرعة الإبلاغ عن هذه المخالفات الجسيمة من ذوى النفوس الهشة إلى النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات للقضاء عليهم.