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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد الحكم بحبسه 5 سنوات..أمن القاهرة يلقي القبض على سمكري البني آدمين

سمكري البني ادمين
سمكري البني ادمين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة ، صاحب مركز لياقة بدنية والمعروف بسمكري البني آدمين بالسجن لمدة 5 سنوات لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر أول ومصادرة المحررات المزورة وإلزامه المصاريف الجنائية بالدعوى.

وكشف امر إحالة المتهم للمحاكمة بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محرر رسمي وهو مؤهل دراسي معزو صدوره للمجلس الأعلى للجامعات وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها ومهره بأختام مقلدة وذيل بتوقيعات عزاها زوراً لموظفي تلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير بمحرر رسمي وهو بطاقة الرقم القومي الصادره له وذلك بأن مثل أمام الموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية - حسن النية - مدعياً حصوله على بكالوريوس العلاج الطبيعي فقام الموظف بتحرير بطاقة الرقم القومي على هذا الأساس فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم استعمل المحرر المزور محل التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمه إلى الموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية محتجاً بما ورد به مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات ، كما قلد بواسطة مجهول خاتما لإحدى الجهات الحكومية وهو خاتم المجلس الأعلى للجامعات ومهر بها المحرر المزور موضوع الاتهام الأول .

وألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على  سمكري البني آدمين، بعد صدور حكم بالسجن 5 سنوات لاتهامه بانتحال صفة وتزوير بطاقة الرقم القومى .

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