الأوقاف: الإنسان مكرم عند الله والدين جاء للحفاظ على النفس البشرية

قال محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف، إن الدين هو الشرع المنزل من السماء، والمتلقي بواسطة الوحي الإلهي، متابعا:" الدين وحي من الله عز وجل إلى رسله".

وأوضح "محمد عيد الكيلاني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإنسان مكرم عند الله، مستشهدا بقول الله تعالى :"ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا".



ولفت إلى أن الدين حافظ على النفس البشرية، و صيانة النفس والعرض، بالإضافة إلى أنه يشدد على حسن التعامل مع الآخرين، ومال له من تأثير على المجتمع وتقدمه.



وشدد على أن الدين يكرس الجوانب الإنسانية ويحس عليها، ومن ضمن ذلك التعامل مع الآخرين وصيانة المال والعرض والنفس.

