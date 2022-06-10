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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذر من موجة حر قادمة بسبب منخفض الهند الموسمي

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "موجة شديدة الحرارة بسبب منخفض الهند الموسمي"، حيث تؤكد الهيئة العامة للأرصاد ضرورة الحرص على ارتداء أغطية الرأس أثناء الخروج إلى الشارع وتناول المشروبات الباردة.

 

وكشف التقرير المنخفض الحراري يؤثر على 3 قارات هي أسيا، أفريقيا، وأوروبا ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل عام ويتعاظم تأثيره في شهري يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويتسبب هذا المنخفض في ارتفاع درجات الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق كما أنه يسبب موجات حارة قوية في مصر لكنها أقل حدة عن دول الخليج نتيجة موقعها الجغرافي.

والجدير بالذكر أن موجة شديدة الحرارة تتعرض لها مصر بسبب منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 درجة إلى 3 درجات مئوية، ويصاحب تلك الموجة تحذيرات متكررة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

منخفض الهند الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة

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