إغلاق وتشميع 6 مقاهي وكافيهات بقرى الغربية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

قال اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أنه تم إغلاق وتشميع 6 مقاهي وكافيهات بقرى المركز ، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ومصادرة 24 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة المحلة، إلى استمرار الحملات والمتابعة بقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وكان محافظ الغربية قد ناشد ودعا، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.