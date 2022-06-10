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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

نبيلة عبيد وسعد لمجرد.. حكاية إعجاب هل تتحول لـ كليب قريبًا ؟

الفنانة نبيلة عبيد
الفنانة نبيلة عبيد والمطرب سعد لمجرد

أثار المطرب سعد لمجرد الجدل والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اختار الفنانة نبيلة عبيد لتكون بطلة لإحدى كليباته الغنائية، بينما كان يحل ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية، وترك مقدم البرنامج الاختيار له لـ ثلاث فنانات.

اعتبر الكثيرون أن اختيار سعد لمجرد للفنانة نبيلة عبيد لتكون بطلة إحدى كليباته الغنائية يعتبر طلب رسمي لها، خاصة وأنها ردت عليه من خلال منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، فهل يتحول الامر لكليب حقيقي قريبًا؟.

نبيلة عبيد: أحب أكون في فيديو كليب لـ سعد المجرد

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سعد لمجرد يختار نبيلة عبيد بطلة لكليب له 

القصة بدأت عندما حل المطرب سعد لمجرد ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية، وخلاله طلب منه مقدم البرنامج اختيار ثلاث فنانات يمكنه مشاركتهن ليكن بطلات كليباته الغنائية، فرد قائلاً: « اختار أمي، والسيدة منى واصف، ونبيلة عبيد».

المطرب سعد لمجرد

رد فعل نبيلة عبيد على اختيار سعد لمجرد 

حرص المطرد سعد لمجرد على وصف الفنانات بكونهن سيدات، الأمر الذي أثار إعجاب الفنانة نبيلة عبيد، فشاركت مقطع فيديو من اللقاء على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، مصحوبة بأغنية الجمال عدى الكلام.

كتبت نبيلة عبيد منشورًا مصاحبًا لمقطع الفيديو قائلة: «الجمال عدى الكلام، وسعد لمجرد عدى بجماله وذوقه ولباقته كل الخطوط، ما يسعدوني باحترامه ومحبته، طبعاًا أحب أكون في فيديو كليب تغني فيه، لو وجودي متوظف فنيًا، خاصة أنا ممن يحبون أغانيك، وربنا معاك دائمًا ويوفقك».

هل سيكون هناك فيديو كليب قريبًا بوجود نبيلة عبيد؟

وطرح اختيار سعد لمجرد للفنانة نبيلة عبيد لتكون بطلة لأحد كليباته الغنائية، وردها عليها بإعجاب شديد بكلامه واختياره لها، تساؤلات كثيرة حول حقيقة الأمر، هل هو مجرد طرح في أحد البرامج التليفزيونية، أم سيتحول إلى حقيقة وتشارك بالفعل الفنانة نبيلة عبيد في أحد الكليبات الغنائية له.

نبيلة عبيد تقرر خوض تجربة الإذاعة المصرية 

نبيلة عبيد

كانت الفنانة نبيلة عبيد قررت في وقت سابق خوض تجربة الإذاعة المصرية من خلال تقديم برنامج إذاعي، تتحدث فيه عن ذكرياتها وأعمالها الفنية، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور انستجرام: « اسمحولي أن أعلن عن خبر فني هتكونوا انتوا أول ناس تعرفوه.. أنا وافقت على فكرة لطيفة جدًا، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي».

وتابعت: « برنامج أسبوعي بعنوان “مع نبيلة عبيد” أتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكي فيه ذكرياتي في الأفلام التي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو المسرح».

سعد لمجرد نبيلة عبيد انستجرام منى واصف نبيلة عبيد تقرر خوض تجربة الإذاعة المصرية مع نبيلة عبيد

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نبيلة عبيد وسعد لمجرد.. حكاية إعجاب هل تتحول لـ كليب قريبًا ؟

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