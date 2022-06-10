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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

107 شركات تتقدم بطلبات لمعاينة السكن بمكتب شئون الحج المصري بمكة المكرمة

الحج
الحج

تواصل لجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية برئاسة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، أعمالها وإجراءات معاينة وتوثيق عقود السكن الذي سيقيم بها حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام بالأراضي السعودية، وذلك بالتواجد الميدانى في مناطق الفنادق المؤهلة لاستقبال حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

فقد قام أعضاء اللجنة بالمرور على مناطق أجياد والعزيزية والمسفلة بمكة المكرمة، ومناطق المركزية الشمالية والجنوبية والغربية بالمدينة المنورة، وذلك لمعاينة فنادق تلك المناطق ومدى مطابقتها لضوابط التسكين الموجودة بالضوابط المنظمة لموسم الحج السياحي 1443هــ.

 

وأكدت الأستاذة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيس مكتب شئون الحج السياحى المصري على أن مواعيد العمل بالمكتب تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً يومياً، وأنه يتم استقبال طلبات المعاينة من شركات السياحة وإجراء معاينات الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك حتى يتم تجهيز كافة أماكن سكن الحجاج المصريين على اكمل وجه قبل قدومهم للأراضى المقدسة.

 

وفي سياق متصل، تقدمت عدد 107 شركات سياحية مصرية بطلبات لمكتب شئون الحج السياحي المصري بمكة المكرمة لمعاينة فنادق سكن حجاج السياحة، وذلك منذ البدء الرسمي لأعمال المكتب.

وزارة السياحة والآثار مصر السعودية الحج السياحي شركات السياحة المملكة العربية السعودية

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