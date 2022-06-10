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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شارك بمسلسل الحماة.. هل يحقق ميسي النجاح في عالم التمثيل؟

ميسي
ميسي

الرياضة وحدها لا تكفي، فكثير مانرى لاعبين كرة قدم يتوجهون إلى مجالات أخرى مثل الإعلانات أو الأعمال الخاصة ولكن أن يمثل لاعب كرة قدم فهذا لم يحدث كثيرا لكنها ستحدث مع نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي وافق على المشاركة في مسلسل تليفزيوني أرجنتيني .

وعرضت قناة سكاي نيوز الإخبارية تقريرا عن إذاعة هذا المسلسل في بلاده واسمه الحماة ويتم تصوير جزء منه في العاصمة الفرنسية باريس؛ والنجم مسي لن يكون ممثل دائم ولكنه سيظهر كضيف شرف في المسلسل الكوميدي الذي يتحدث عن وكلاء اللاعبين كرة القدم .

وظهرت هذه التفاصيل عبر فيديوهات نشرها بطل المسلسل الأرجنتيني أدريان سوار عبر حسابه على إنستغرام وعلى الرغم من أنه مسلسل بلغة غير شائعة عالميا الا أن الخبر هذا حصل على عدد لا بأس به من التعليقات من محبي النجم الأرجنتيني في العالم العربي.

الاعلانات لاعب كرة قدم النجم مسي المسلسل الكوميدي باريس

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