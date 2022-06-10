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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كرواتيا تفوز على الدنمارك وتعادل فرنسا والنمسا في دوري الأمم الأوروبية

صدى البلد

نجح منتخب كرواتيا في الفوز على نظيره الدنمارك، بهدف للاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق باشاليتش في الدقيقة 69 من عمر وزمن الشوط الثاني والمباراة.

وفي نفس المجموعة، انتهت مباراة فرنسا والنمسا، بالتعادل الإيجابي 1/1، بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب أرنست هابل،ضمن لقاءات مرحلة المجموعات من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وبدأ منتخب فرنسا بتشكيل مكون من:.

لوريس- هيرنانديز- كوناتي- ساليبا- بافارد- ديابي- تشاوميني- كومان- كامارا- جريزمان- بنزيما.

بينما جاء تشكيل النمسا كالآتي:

بينتز- لاينر- تراونر- ألابا- فوبر- لايمر- شلاجر- سيلوالد- سابيتزر- فيلمان- أرناتوفيتش

وسجل أندرياس ويمان الهدف الأول في الدقيقة 37 لصالح منتخب النمسا، قبل أن يتعادل مبابي في الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وبهذه النتيجة، يتذيل منتخب فرنسا المجموعة الأولى برصيد نقطتين، بينما يحتل منتخب النمسا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر الدنمارك الترتيب برصيد 6 نقاط.

كرواتيا الدنمارك دوري الأمم الأوروبية أخبار الرياضة أخبار عالمية

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