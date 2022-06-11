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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النجم العالمي جاستن بيير يعلن عن تعطيل جولاته الغنائية بعد إصابته بالشلل

المغني الكندي الشهير
المغني الكندي الشهير جاستن بيبر

أعلن المغني الكندي الشهير جاستن بيبر عن اصابته بمرض نادر في الجانب الأيسر من وجهه أدي إلى شلل، وذلك من خلال حسابه عبر موقع الفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وأضاف المغني الكندي الشهير جاستن بيبر أن هذا المرض النادر أدي الى  تعطيل جولاته الغنائية التي كان من المقرر أن يقوم بها الصيف الجاري. 

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وقال المغني الكندي الشهير جاستن بيبر أنه أصيب بفيروس نادر أثر في العصب، وأدى إلى ما يشبه الشلل في النصف الأيسر من وجهي، كما أثر في حركة العين والجفن.

وتابع المغني الكندي الشهير جاستن بيبر: أن إصابته بمتلازمة “رامزي هانت” والتي نتج عنها أنه أصاب عصبًا في أذنه، مما تسبب في الإصابة بالشلل، لم يعد يقوى أن يرمش بإحدى عينيه، ويمكنه فقط الابتسام بجانب واحد من فمه.

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