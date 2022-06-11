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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طفرة وإنجاز..

أستاذ أورام: العلاج الجديد للقضاء على السرطان بدون كيماوي يحتاج إلى الوقت

صدى البلد

كشف الدكتور طارق هاشم أستاذ علاج الأورام بجامعة المنوفية، تفاصيل العقار الجديد  للقضاء على السرطان دون علاج كيماوي أو إشعاعي.

وقال هاشم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع بقناة "المحور"،:" هذا العلاج هو أحد فصائل العلاج المناعي الذي استخدم لعلاج أورام المستقيم ولا تستخدم مع كل الأورام السرطانية، خاصة الجزء الذي فيه خلل معين والذي يشكل من 5 إلى 10%".

وتابع:" "هذا العقار يحتاج إلى وقت خاصة أن العلاج المناعي حقق طفرة وهو إنجاز وخطوة جيدة ولكن لابد من مراجعتها والانتظار حتى لا يحدث ارتجاع للمرض ولذلك لابد أن يكون هناك متابعة دورية للمرضى".

العلاج المناعي الاورام جامعة المنوفية قناة المحور العقار السرطان سرطان

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