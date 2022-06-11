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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة أبيض و أسود .. شريهان تخطف انظار متابعيها في احدث ظهور

صدى البلد

نشرت النجمة شريهان صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

و ظهرت شريهان بإطلالة جذابة أنيقة في احدث ظهور لها بصورة أبيض و اسود  حازت علي اعجاب متابعيها .

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يذكر ان دعمت الفنانة شريهان، صديقها الفنان هشام سليم، والذى تردد مؤخرا  عن إصابته بمرض السرطان.


وكتبت شريهان عبر تويتر : " سلامتك حبيبي سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامي الطيبة الجميلة".

يذكر أن  عدد من رواد السوشيال ميديا، تداولوا أخبارا تفيد بإصابة الفنان هشام سليم بالسرطان، وهو الأمر الذي نفاه شخصياً.

وقال هشام سليم، في تسجيل صوتي لـ ET بالعربي: “دلوقتي السرطان بقى عادي بالنسبة لأمراض تانية زي الكورونا اللي بتموت الناس في ٣ أيام، الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس، وأنا بخير لحد دلوقتي وقاعد في السخنة”.

 

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