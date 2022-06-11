بوتين يستبعد استغناء الغرب عن النفط والغاز الروسيين لسنوات عديدة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن دول الغرب لن تستطيع الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين لسنوات عديدة.

وأضاف أن أحدا لا يعرف ما يمكن أن يحدث وقتها، لذا فإن الشركات الروسية لن "تضع خرسانة على آبار النفط الخاصة بها".

يأتي ذلك في وقت اعترف فيه مسؤول أمريكي بأن أرباح روسيا من الطاقة قد تكون أعلى في الوقت الراهن مما كانت عليه قبل الحرب.

ويستورد الاتحاد الأوروبي حاليا نحو 40 في المائة من احتياجاته من الغاز من روسيا.

وفرضت الولايات المتحدة حظرا على جميع منتجات الطاقة الروسية، وتهدف القيود المفروضة إلى عقاب موسكو على غزو أوكرانيا.

بيد أن ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا يعني أن الأرباح الروسية كان من الممكن أن ترتفع في الأشهر الأخيرة، على الرغم من تراجع إجمالي الإمدادات.