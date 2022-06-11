رفعت فياض: اقتصادنا القوي ساعدنا على التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية| شاهد

قال رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، إن اقتصاد مصر القوي هو ما ساعدها على إدارة أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتي كانت مفاجأة للعالم كله، متابعا : "آثار الأزمة الروسية الأوكرانية طالت العالم كله وتسببت في رفع الأسعار".

وتابع "فياض"، خلال استضافته في برنامج “صباح البلد” ، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الأزمة الروسية الأوكرانية غير معروف موعد انتهائها، ولذلك فإن توفير الدولة الميزانية الخاصة بإدارة الأزمة دليل على أنها قادرة لتخطى الجائحة .

وأردف "فياض"، أن وقف تحصيل الإيرادات من المزارعين في هذه الفترة الراهنة ، هو بمثابة تشجيع الفلاحين، واحساس من الدولة بأنها سند للمواطن، متابعا :" الدولة بتقول للمواطن أنا جنبك علي طول" .

واسترسل، أن تصريحات البنك المركزي عن الاقتصاد المصري تعطي اطمئنانا كبيرا حول قدرة الاقتصاد المصري على تخطي الأزمات .