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توك شو

رفعت فياض: اقتصادنا القوي ساعدنا على التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية| شاهد

رفعت فياض ، مدير
رفعت فياض ، مدير تحرير أخبار اليوم

قال رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، إن اقتصاد مصر القوي هو ما ساعدها على إدارة أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتي كانت مفاجأة للعالم كله، متابعا : "آثار الأزمة الروسية الأوكرانية طالت العالم كله وتسببت في رفع الأسعار".

وتابع "فياض"، خلال استضافته في برنامج “صباح البلد” ، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الأزمة الروسية الأوكرانية غير معروف موعد انتهائها، ولذلك فإن توفير الدولة الميزانية الخاصة بإدارة الأزمة دليل على أنها قادرة لتخطى الجائحة .

وأردف "فياض"، أن وقف تحصيل الإيرادات من المزارعين في هذه الفترة الراهنة ، هو بمثابة تشجيع الفلاحين، واحساس من الدولة بأنها سند للمواطن، متابعا :" الدولة بتقول للمواطن أنا جنبك علي طول" .

واسترسل، أن تصريحات البنك المركزي عن الاقتصاد المصري تعطي اطمئنانا كبيرا حول قدرة الاقتصاد المصري على تخطي الأزمات . 

رفعت فياض أزمة كورونا الأزمة الروسية الأوكرانية اقتصاد مصر توك شو

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