عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 230 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

صدى البلد

أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم السبت، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح السبت، بلغ 229 ألفاً و891 طناً من القمح.

اليوم .. فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية في كفر الشيخ

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية في كفر الشيخ

وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين بمحافطة كفر الشيخ، خلال بيان، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 منفذاً وموقعاً تابعاً للجهات المسوقة، والتي تضم الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

من جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

وزير التموين الكهرباء الداخلية التموين كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم السبت لـ جميع الأعيرة .. فيديو

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية بنسبة نجاح 84.26%

موضوعات متعلقة

اليوم .. فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية في كفر الشيخ

تكثيف جهود رفع القمامة وأعمال الإنارة في بيلا بكفر الشيخ.. صور

أبطال ألعاب القوى بكفر الشيخ يحصدون الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 قرية في كفر الشيخ

ضبط 8 أطنان أرز شعير في السوق السوداء بكفر الشيخ

ضبط 6 أطنان و750 كيلو أسمدة زراعية مدعمة بـ كفر الشيخ

بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجدين بقريتين في كفر الشيخ بتكلفة 2.5 مليون جنيه

طفرة غير مسبوقة في مشروعات الطرق في كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

محمد صلاح: حولت منزلي إلى مستشفى.. والريال لا يستحق الفوز بدوري الأبطال

حالة الطقس.. انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا وعودة الأجواء ربيعية

طالبان تستقبل نائب الرئيس الأفغاني السابق في مطار كابول‬

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام المصري بالسلوم في كأس مصر

صدقة سقيا الماء.. ثواب وضع كولدير مياه باردة للمارة فى الحر الشديد

محمد صلاح: ريال مدريد عقبة أمام تتويجي بالكرة الذهبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمل كمتذوق سجائر وسجنته أنغام.. لماذا استعار نجاح الموجي اسم شقيقه للعمل به؟

لن تتضمن بيانات عسكرية.. ناسا تطلق أول دراسة مفتوحة حول الأطباق الطائرة

الحصان الحزين يهدد العالم .. اكتشاف أول حالة إصابة بـ فيروس بورنا

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

فيديو

مساج وساونا.. القصة الكاملة لإقامة سهرات حمراء في ناد صحي بالجيزة.. فيديو

مسار إجبارى يطرح كليب أغنية نص الحاجات.. فيديو

فى ذكرى ميلاد نجاح الموجي.. خلافه مع أنغام وصل للقضاء والرقابة رفضته كمطرب

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ