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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات بالإسماعيلية لمكافحة الذباب والبعوض

خلال الاعمال
خلال الاعمال

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية خطتها فى مكافحة البعوض و الذباب خلال الأسبوع الماضى.

يأتي هذا فى إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتنفيذ خطة لمكافحة الحشرات الطائرة" البعوض و الذباب " بكافة أنحاء المحافظة، و ذلك للحفاظ على البيئة و صحة المواطنين و سلامتهم و خاصة مع بداية فصل الصيف .

كانت الوحدات المحلية قد واصلت خطتها فى مكافحة الحشرات الطائرة الذباب و البعوض خلال الأسبوع الماضى و ذلك من خلال السيارات التى تقوم برش المبيدات الآمنة و المصرح بها من مديرية الصحة و التي تجوب أنحاء المحافظة .

حيث قامت سيارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية برش عدة مناطق بنطاق قرية عين غصين و توابعها .

و فى حى ثان قامت سيارات الوحدة المحلية برش عدة مناطق منها الطريق الدائري و العشرينى و الغابة و الثلاثينى و مناطق حى السلام و عرايشية مصر .

و فى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة أبو صوير برش عدة مناطق منها شارع المطار و خلف أرض الألبان و مساكن السكة الحديد و من ثم توابع المدينة ( السلام مجمع المدارس ، مساكن السلام ، عزبة أبو عدسة ) .  

كما قامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة القنطرة شرق برش عدة مناطق منها منطقة سعد الجندى و خلف مسجد الخلفاء و المنخفض بالمدينة الجديدة و عزبة المواصلة بالمدينة القديمة .

و فى مركز و مدينة التل الكبير ، قامت الوحدة المحلية برش عدة مناطق بالمركز منها الحملة و تل البلد و شارع أحمد عرابي و المحطة السلام .

كما قامت سيارات الوحدة المحلية لمركز و مدينة فايد برش عدة مناطق بالمركز و المدينة بالإضافة إلى رش صناديق تجميع القمامة و تطهيرها .

 ووجه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بالمتابعة المستمرة لخطة مكافحة الحشرات الطائرة و رش المصارف الغير مغطاة و إزالة القمامة و المخلفات أولًا بأول و تطهيرها ؛منعًا لانتشار الأمراض و الأوبئة .

 

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