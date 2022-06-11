حملات بالإسماعيلية لمكافحة الذباب والبعوض

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية خطتها فى مكافحة البعوض و الذباب خلال الأسبوع الماضى.

يأتي هذا فى إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتنفيذ خطة لمكافحة الحشرات الطائرة" البعوض و الذباب " بكافة أنحاء المحافظة، و ذلك للحفاظ على البيئة و صحة المواطنين و سلامتهم و خاصة مع بداية فصل الصيف .

كانت الوحدات المحلية قد واصلت خطتها فى مكافحة الحشرات الطائرة الذباب و البعوض خلال الأسبوع الماضى و ذلك من خلال السيارات التى تقوم برش المبيدات الآمنة و المصرح بها من مديرية الصحة و التي تجوب أنحاء المحافظة .

حيث قامت سيارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية برش عدة مناطق بنطاق قرية عين غصين و توابعها .

و فى حى ثان قامت سيارات الوحدة المحلية برش عدة مناطق منها الطريق الدائري و العشرينى و الغابة و الثلاثينى و مناطق حى السلام و عرايشية مصر .

و فى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة أبو صوير برش عدة مناطق منها شارع المطار و خلف أرض الألبان و مساكن السكة الحديد و من ثم توابع المدينة ( السلام مجمع المدارس ، مساكن السلام ، عزبة أبو عدسة ) .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة القنطرة شرق برش عدة مناطق منها منطقة سعد الجندى و خلف مسجد الخلفاء و المنخفض بالمدينة الجديدة و عزبة المواصلة بالمدينة القديمة .

و فى مركز و مدينة التل الكبير ، قامت الوحدة المحلية برش عدة مناطق بالمركز منها الحملة و تل البلد و شارع أحمد عرابي و المحطة السلام .

كما قامت سيارات الوحدة المحلية لمركز و مدينة فايد برش عدة مناطق بالمركز و المدينة بالإضافة إلى رش صناديق تجميع القمامة و تطهيرها .

ووجه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بالمتابعة المستمرة لخطة مكافحة الحشرات الطائرة و رش المصارف الغير مغطاة و إزالة القمامة و المخلفات أولًا بأول و تطهيرها ؛منعًا لانتشار الأمراض و الأوبئة .