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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالبحيرة.. وتحديد وضبط الجناة

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، مُصابا بأعيرة نارية بالساقين "توفـى فـى وقت لاحق متأثراً بإصابته"، وبسؤال شقيق المتوفى اتهم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته محدثاً إصابة شقيقه المشار إليها لوجود خلافات سابقة بينهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، كشفت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم المذكور بالاشتراك مع شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى "البحيرة – الإسكندرية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم “2 طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة المشار إليها، نظراً لرغبة المتهم الأول فى الانتقام من المجنى عليه لذات الخلافات، فقام بالاستعانة بأحد المتهمين الآخرين لاستدراج المجنى عليه على مقربة من مسكن المتهم الأول بزعم رغبة الأخير فـى إنهاء تلك الخلافات، وعقب وصوله قاما بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه من الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم، وكان فـى انتظارهما المتهم الثالث بسيارة قيادته، والتى استقلوها جميعاً ولاذوا بالهرب من محل الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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