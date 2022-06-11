الرئيس السيسى : مصر تدعم كافة الجهود اليمنية لتعزيز السلم والأمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن مصر تدعم كافة الجهود اليمنية لتعزيز السلم والأمن ومصر لم تدخر جهدا للأشقاء اليمنيين خاصة فى مجال تدريب الكوادر البشرية وتوجيه اوجه التعاون فى مجال البنية التحتية ومجال الطاقة.



وأضاف "السيسى" خلال مؤتمر صحفى مع نظيره اليمنى رشاد العليمى، انه تم الاتفاق على أهمية دور الملاحة البحرية بين البلدين فى البحر الأحمر، مضيق باب المندب وارتباط ذلك بالاستقرار الدولى والإقليمى، معربا عن تقديره للشعب اليمنى ودعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها وحرص مصر على دعم جهود تعزيز السلام والأمن فى اليمن الشقيق والتى هى حاضرة زاهرة وبوابة كبرى للحضارة ومصر على ثقة بتجاوز اليمن أزمته سريعا وعودته مستقرا آمنا.