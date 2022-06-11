معهد الفلك: بدر ذو القعدة العملاق يضىء السماء الثلاثاء المقبل

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية إن بدر شهر ذو القعدة للعام الهجري الحالي 1443 سيكتمل يوم الثلاثاء المقبل في الساعة الواحدة و52 دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، ويبلغ لمعانه 99.7%، وهو القمر العملاق الأول (سوبر مون) من بين 3 أقمار عملاقة لهذا العام.

وأضاف تادرس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن وصف "القمر العملاق" يطلق على القمر سواء كان فى المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلو متر، وهذا الوصف أصبح شائع الاستخدام برغم أنه ليس توصيفا فلكيا، فالتسمية العلمية الصحيحة هى "قمر الحضيض" ويقصد بالحضيض وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض، بحيث سيكون حجمه الظاهرى أكبر بحوالى 14%، وإضاءته أكثر بحوالى 30% من المعتاد.

وأوضح أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الفراولة) حيث يكون حصاد ثمار الفراولة في هذا الوقت من العام، وأحيانا أخرى يطلقون عليه (قمر العسل).

وأكد الدكتور أشرف تادرس أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.