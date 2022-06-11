حبس 3 عاطلين لحيازة مواد مخدرة وأسلحة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهم بترويج كميات من المخدرات وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة قليوب ، وطلبت أجهزة التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مركز شرطة قليوب يفيد بورود معلومات بقيام 3 أشخاص بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة.



وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط المتهمين وتبين أن لهم معلومات جنائية أثناء تواجدهم بدائرة المركز وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس وكمية من مخدر البودر ومبلغ مالي، و3 هواتف محمول وسلاح أبيض.



وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.