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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الهندية تلقي القبض على 230 شخصا في الاحتجاجات على التصريحات المسيئة للرسول

مظاهرات في الهند
مظاهرات في الهند

أعلنت الشرطة في ولاية أوتار براديش في الهند القبض على 230 شخصا بتهمة تنظيم أعمال شغب أو المشاركة فيها بسبب تصريحات مسيئة للرسول من قبل اثنين من ممثلي حزب الشعب الحاكم.

 

وقال براشانت كومار المتحدث باسم شرطة الولاية للصحفيين يوم السبت: "حتى الآن، تم اعتقال 230 شخصا.. الوضع تحت السيطرة. نتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن العنف". ووفقا له، فإن أولئك الذين تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال شغب سيخضعون لقانون الأمن القومي، الذي ينص على عقوبات صارمة ومصادرة الممتلكات.

 

وقتل شخصان على الأقل وأصيب عشرة آخرون أمس الجمعة خلال اشتباكات في مدينة رانتشي (ولاية جارخاند). كما عمت مظاهرات في نيودلهي ومراد آباد وبراياغراج وساهارانبور ومدن أخرى.

 

وعززت الشرطة الإجراءات الأمنية في كانبور ولكناو وفيروز آباد. وقررت سلطات إقليم اتحاد جامو وكشمير إغلاق الإنترنت في عدد من المدن، وفرض حظر تجول في بعض المناطق.

يأتي ذلك عقب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا نوبورا شارما خلال مناظرة في التلفزيون الوطني الأسبوع الماضي. 

حظر تجول حزب بهاراتيا جاناتا ولاية أوتار براديش فرض حظر تجول التصريحات المسيئة للرسول

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