الخياط: الطب المصري ريادته عالمية.. و100 مليون صحة قضت على فيروس سي

قال الدكتور هشام الخياط أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض السارية قضت على فيروس سي في مصر.

وأضاف هشام الخياط في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد ، :"قبل مبادرة 100 مليون صحة كان هناك حديثا عالميا عن أن مصر هي الدولة الأعلى في إصابات فيروس سي، وحاليا يتم الحديث عن نجاح التجربة المصرية، ولا يوجد أحد في العالم فعل نثل ما حققته مصر في هذا الملف ".

وتابع هشام الخياط :" لدينا مستشفيات تعتبر صروحا طبية عالمية ويتم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات المصرية حتى تشملها جميعا".

واكمل هشام الخياط: "ما زال الطب المصري له ريادة في العالم، والكثير من الأطباء المصريين يتفوقون ويبدعون في الخارج بشكل كبير".