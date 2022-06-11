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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد العطار: اتحاد الكرة سيصدر بيانا شاملا حول أزمة ملعب نهائي إفريقيا

وليد العطار
وليد العطار

قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن الاتحاد سوف يصدر بيانا شاملا يخص ملف أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك خلال يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير.

تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا أحد في اتحاد كرة القدم يستطيع إخفاء أي خطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكشف  المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن اتحاد كرة القدم سيرد على كل ما يثار على الساحة الرياضية خلال أيام.

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إلى أن أي نادي يرغب في استضافة حدث أن يبلغ الاتحاد المحلي ثم يتم مخاطبة الاتحاد القاري عن طريق الاتحاد المحلي.

واستطرد وليد العطار أن هناك لجنة من وزارة الشباب والرياضة للتفتيش الإداري والمالي وهو أمر طبيعي يحدث دائما.

كما ذكر المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا صدمة للجماهير والتي أقيمت ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

أوضح  العطار أن اللاعبين يشعرون بالتقصير بعد الخسارة من إثيوبيا وتعهدوا بالتعويض في المباريات المقبلة، موضحا أن اللاعبون قادرون على أداء مباراة قوية أمام كوريا الجنوبية الودية التي تقام يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة هي من تحاسب الاتحاد المصري لكرة القدم في حال إخفاقه.

وليد العطار اتحاد الكرة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا أخبار الرياضة اخبار محلية

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