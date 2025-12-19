القومي للمرأة ينظم ندوات توعوية لرفع الوعي بجرائم تقنية المعلومات

نظم المجلس القومي للمرأة ، ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة عددًا من الندوات التوعوية، بهدف رفع الوعي بجرائم تقنية المعلومات وسبل مواجهتها والإبلاغ عنها،

استهدفت 16 محافظة على مستوى الجمهوريةوذلك بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، وضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكدت الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس على أن هذه الحملة تأتى تأكيدًا على حرص المجلس على حماية المواطنين، خاصة الشباب والنساء، من مخاطر الفضاء الرقمي المتزايدة، والتعريف بحقوقهم الرقمية وآليات الحماية القانونية.

تناولت الندوات شرحًا مبسطًا لطرق الحماية الذاتية من الجرائم الإلكترونية، وخطوات تقديم البلاغات والإجراءات القانونية المتبعة لحماية الضحايا، مع التأكيد على أهمية الوعي القانوني في مواجهة العنف الرقمي.