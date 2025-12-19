قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم ندوات توعوية لرفع الوعي بجرائم تقنية المعلومات

أمل مجدى

نظم المجلس القومي للمرأة ، ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة عددًا من الندوات التوعوية، بهدف رفع الوعي بجرائم تقنية المعلومات وسبل مواجهتها والإبلاغ عنها،
استهدفت 16 محافظة على مستوى الجمهوريةوذلك  بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي،  وضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكدت الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس على أن هذه الحملة تأتى تأكيدًا على حرص المجلس على حماية المواطنين، خاصة الشباب والنساء، من مخاطر الفضاء الرقمي المتزايدة، والتعريف بحقوقهم الرقمية وآليات الحماية القانونية.

تناولت الندوات شرحًا مبسطًا لطرق الحماية الذاتية من الجرائم الإلكترونية، وخطوات تقديم البلاغات والإجراءات القانونية المتبعة لحماية الضحايا، مع التأكيد على أهمية الوعي القانوني في مواجهة العنف الرقمي.

القومى للمرأة العنف العنف ضد المرأة المرأة المجلس القومي للمرأة

