أحمد موسى: إيهاب جلال اتغلب من إثيوبيا ومش هيعمل فتوحات في كوريا

علق الأعلامي أحمد موسي، علي قيادة إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني،لمباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف موسى:، هو إيهاب جلال هيعمل فتوحات في مباراة كوريا، إذا كان اتغلب من إثيوبيا واحدًا من اضعف المنتخبات.

وانفعل موسى على الهواء، خلال مداخلة جمال علام رئس اتحاد الكرة، وقال له: أنت عاوز الإعلام يصفق على طول ولا ننقد لما يكون هناك خطأ، دي سمعة مصر، ليرد علام: هناك تربص من البعض بالاتحاد المصري لكرة القدم.

في المقابل علق جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على هزيمة منتخب مصر أمام إثيوبيا، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، قائلاً «احنا زعلانين على الهزيمة من إثيوبيا وبمستوى المنتخب، والكابتن إيهاب جلال لم يكمل 10 أيام».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن بداية كيروش كانت خطأ وكذلك بداية كوبر وبعدها وصل للنهائي، ولم يمنح أحد الفرصة للمدرب الحالي إيهاب جلال.

وردًا على سؤال موسى، حول الاستعجال في اختيار إيهاب جلال، قال علام: ممكن والخطأ وارد ويمكن تصحيحه، وعدم لعب مباراة كوريا الودية يعرض المنتخبات المصرية لعقوبات من الاتحاد الدولي.