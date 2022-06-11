لميس الحديدي عن تصريحات اتحاد الكرة: طلعتو إيهاب جلال الطيارة وهو مُقال؟

علقت الاعلامية لميس الحديدي على تصريحات جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التي ذكر فيها عن إقالة ياهب جلال عقب خوض المباراة الودية المقررة بين مصر وكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل قائلة : مش عارفة إتحاد غريب يعني هتطلعوه كوريا وهو مقال؟! " .

وتابعت لميس الحديدي، عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON::يعني إنتوا بتقولوله أنت رايح كوريا وأنت مُقال، وإن إحنا بندو على خليفتك وأنت في الطيارة؟، طب طلعتوه الطيارة ليه؟!.

وأكملت : " الصراحة تصريحاتكم كاتحاد مستفزة جداً لو قررتم إقالته؛ كنتوا انتظرتوه لما يرجع ؟ ولا ده تصريح لامتصاص غضب الناس عشان ما يروحش الغضب على الاتحاد؛ فيبقى أهو، شيلنا إيهاب جلال؟ قصة غريبة الشكل ".