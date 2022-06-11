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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية ترفع طرحها لأذون الخزانة بمقدار 2 مليار جنيه

وزارة المالية
وزارة المالية

ترفع وزارة المالية غدا الأحد،  من حجم الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية عبر آلية أذون خزانة بمقدار ملياري جنيه مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

وأعلنت  إدارة الدين العام بوزارة المالية عن طرح أجلي 91 و273 يوما بقيمة تبلغ 24 مليار جنيه، بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

 وقالت الوزارة  إنها ستبيع بيع أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 14  مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.

وتسعي الحكومة خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك اعتبارا من الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 45.5 مليار جنيه جنيه، بزيادة  بلغت  2500 مليون جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي إذ تم طرح أدوات دين بقيمة 42 مليار جنيه .

ومع طرح اليوم أذون خزانة بقيمة 24 مليار جنيه من أجلي 91 و 273 يوما، سيتبقي لها طرحين إثنين بقيمة 21.5 مليار جنيه موزعة علي يومين هما الإثنين والخميس من نفس الأسبوع.


اقتراض في 3 أشهر

وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه، منها 410 مليارات جنيه في صورة أذون خزانة و177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

وزارة المالية مال واعمال اخبار مصر أذون الخزانة التمويل فى المؤسسات الصحفية المصرية Finance Real Esteat

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