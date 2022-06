أخبار التكنولوجيا| تحذير من خدمة آبل الجديدة للتقسيط Pay Later.. و10 تطبيقات شهيرة على آيفون وأندرويد تسرق حساباتك

6/12/2022 7:00:21 AM

الأحد 12/يونيو/2022 - 07:00 ص 6/12/2022 7:00:21 AM

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت أحدث التسريبات أن هواتف آيفون iPhone 14 والتى تعتزم شركة آبل الأمريكية إصدارها في شهر سبتمبر القادم، ستأتى بمنفذ شحن من نوع Lightning الخاص بمنتجات شركة آبل، إلا أن هواتف iPhone 15 التى سيتم إطلاقها العام المقبل 2023 ستحتوى على منفذ شحن من نوع USB-C مما يشكل صدمة كبيرة للمستخدمين وعبئا عليهم لتغيير الشواحن والكابلات.

أعلنت شركتا آبل وجوجل منذ فترة أنهما تعملان على إزالة عدد كبير جدا من التطبيقات الاحتيالية على متجرى التطبيقات الخاص بهما حيث تعمل هذه التطبيقات على سرقة أموال المستخدمين البنكية وتخترق البيانات الشخصية الخاصة بهم، ولكن ليست دائما التطبيقات الضارة أو الاحتيالية هى فقط من تشكل خطرا كبيرا على المستخدمين.

حذَّر عدد من الباحثين مستخدمي شركة آبل الأمريكية بخصوص ميزة Pay Later الخاصة بالدفع بالتقسيط عند شراء منتجات جديدة من الشركة، حيث سيتم إطلاق الميزة في أحدث نظام تشغيلي للشركة iOS 16 والذى سيتم إتاحته للمستخدمين خلال الأشهر القادمة.

كشفت تقارير أن شركة سوني اليابانية ستصدر لعبة الفيديو الشهيرة God of War: Ragnarok ستصدر في شهر نوفمبر القادم ، على أجهزة بلايستيشن PS4 و PS5 حيث كانت قد ظهرت عدد من الشائعات أنه سيتم تأجيل اللعبة إلى عام 2023 .

قامت هيئة مكافحة الاحتكار الهولندية بتغريم شركة Apple آبل الأمريكية 50 مليون يورو بسبب الرسوم التى تفرضها شركة آبل على عمليات الشراء داخل متجر التطبيقات App Store الخاص بها.

أعلنت شركتا Interplay و Wizards of the Coast اعتزامهما إعادة إصدار لعبة The Baldur Gate: Dark Alliance 2 هذا الصيف، ومن المتوقع أن تشهد اللعبة عددا كبيرا من التحسينات والترقيات وسيتم إطلاقها على عدد متنوع من الأجهزة خلال الفترة القليلة المقبلة.