عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحذير من خدمة آبل الجديدة للتقسيط Pay Later.. و10 تطبيقات شهيرة على آيفون وأندرويد تسرق حساباتك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

صدمة كبيرة تنتظر مستخدمي هواتف آيفون المقبلة.. تفاصيل

كشفت أحدث التسريبات أن هواتف آيفون iPhone 14 والتى تعتزم شركة آبل الأمريكية إصدارها في شهر سبتمبر القادم، ستأتى بمنفذ شحن من نوع Lightning الخاص بمنتجات شركة آبل، إلا أن هواتف iPhone 15 التى سيتم إطلاقها العام المقبل 2023 ستحتوى على منفذ شحن من نوع USB-C مما يشكل صدمة كبيرة للمستخدمين وعبئا عليهم لتغيير الشواحن والكابلات.


10 تطبيقات شهيرة على آيفون وأندرويد تسرق حساباتك البنكية وتخترق بياناتك

 

أعلنت شركتا آبل وجوجل منذ فترة أنهما تعملان على إزالة عدد كبير جدا من التطبيقات الاحتيالية على متجرى التطبيقات الخاص بهما حيث تعمل هذه التطبيقات على سرقة أموال المستخدمين البنكية وتخترق البيانات الشخصية الخاصة بهم، ولكن ليست دائما التطبيقات الضارة أو الاحتيالية هى فقط من تشكل خطرا كبيرا على المستخدمين.


تحذير من خدمة آبل الجديدة للتقسيط Pay Later.. وباحثون: فخ الديون ينتظرك

 

حذَّر عدد من الباحثين مستخدمي شركة آبل الأمريكية بخصوص ميزة Pay Later الخاصة بالدفع بالتقسيط عند شراء منتجات جديدة من الشركة، حيث سيتم إطلاق الميزة في أحدث نظام تشغيلي للشركة iOS 16 والذى سيتم إتاحته للمستخدمين خلال الأشهر القادمة.  


تسريبات تكشف الموعد الرسمي لإطلاق لعبة الفيديو الشهيرة God of War: Ragnarok

 

كشفت تقارير أن شركة سوني اليابانية ستصدر لعبة الفيديو الشهيرة God of War: Ragnarok ستصدر في شهر نوفمبر القادم ، على أجهزة بلايستيشن  PS4 و PS5 حيث كانت قد ظهرت عدد من الشائعات أنه سيتم تأجيل اللعبة إلى عام 2023 .

 

السلطات الهولندية تغرم شركة آبل 50 مليون يورو بسبب متجر التطبيقات

 

قامت هيئة مكافحة الاحتكار الهولندية بتغريم شركة Apple آبل الأمريكية 50 مليون يورو بسبب الرسوم التى تفرضها شركة آبل على عمليات الشراء داخل متجر التطبيقات App Store الخاص بها.

 

لعبة Baldur Gate: Dark Alliance 2 تنطلق هذا الصيف بنسخة معدلة

 

أعلنت شركتا Interplay و Wizards of the Coast اعتزامهما إعادة إصدار لعبة The Baldur Gate: Dark Alliance 2 هذا الصيف، ومن المتوقع أن تشهد اللعبة عددا كبيرا من التحسينات والترقيات وسيتم إطلاقها على عدد متنوع من الأجهزة خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

أخبار التكنولوجيا آيفون شركة ابل آبل جوجل أندرويد سوني App Store الاحتكار البيانات الشخصية ايفون واندرويد iPhone 14 تطبيقات الاحتيال لعبة The Baldur Gate Dark Alliance 2 هواتف آيفون iPhone 14 آبل وجوجل iOS 16 USB أحدث التقنيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 12-6-2022

بريطاني يضحي بحياته لإنقاذ طفلين من الغرق

نيكول سابا تكشف تفاصيل خلافها مع إليسا.. فيديو

نيكول سابا تكشف حقيقة ارتباطها بالفنان ياسر جلال في بداية مشوارها الفني

بسبب تهديدات الجارة الشمالية.. وزير خارجية كوريا الجنوبية يطير إلى أمريكا

عاصم خليفة: محمد الشوربجي تلقى عروض رعاية مختلفة ولم يترك الجنسية المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ