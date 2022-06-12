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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأهلي : اتحاد الكرة كان لازم يرسل خطابا وهاني أبوريدة أكد كلامنا..فيديو

الخطيب
الخطيب

كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن رحيل موسيماني من عدمه بعد سؤاله من الإعلامي عمرو أديب ،؛  قائلا " قرارات النادي الأهلي دائما هي قرارات مؤسسية اذا صدر شيء يتم الإعلان عنه " .

ومازحة عمرو أديب  خلال خلال برنامجه " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر "قائلا ،؛ " أنا مهتم جدا أن موسيماني يكمل".

واوضح طارق قنديل ، إن الكابتن محمود الخطيب كشف اليوم خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل ازمة نهائي أفريقيا بالكامل لأن الجميع من حقة أن يعرف الحقيقة ، مؤكدا أن اتحاد الكرة كان لازم يبعت خطابا وهاني ابوريدة اكد كلامنا وفي كلام من الجواب اتشال واتبعت للوزير بعد ٣ أشهر.


وتابع : إن لعب ماتش نهائي دوري الأبطال في مصر اتشال من الجواب من خلالنا ولا من خلال اتحاد الكورة ، مؤكدا أن الخطيب اكد علي احترامنا لدولة المغرب وتحدثنا عن الحيادية وعن قواعد اللعب النظيف .

واستكمل : إن المشكلة الرئيسية في تعامل الكاف مع الموقف واتحاد الكرة وسيتم عمل تحقيقات لمحاسبة المخطئ .
 

طارق قنديل النادي الأهلي اتحاد الكرة الخطيب موسيمانى مصر الأهلى

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