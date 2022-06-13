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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مؤسسة دستورية مستقلة.. محمد ممدوح: لا توجد لدينا خصومة أو محاباة مع أحد

حقوق الأنسان
حقوق الأنسان

قال محمد ممدوح عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان؛ إن مجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد لأول مرة يزور سجن وادي النطرون والمجلس منذ بداية تشكيله من شهور تولى أمر زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية في خطة معلنه فقمنا بزياره مركز التهذيب والإصلاح في إلمنيا وبدر وجمصه و وادي النطرون ومازال لدينا مجموعة من الزيارات بالتنسيق مع  المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية وفق قانون المجلس .

أضاف محمد ممدوح خلال مداخلة هاتفية على قناة ام بي سي مصر في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب ؛ أن لدينا  زيارات الهدف منها الإطلاع على الأحوال المعيشية الخاصة بكافة النزلاء والمساجين وفق الإستراتيجية الخاصه بحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية في 11 سبتمبر الماضي والمعرفة أن الإستراتيجية كلام على ورق أم مطبقه على أرض الواقع .

أوضح عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان أن الزيارات لمراكز التأهيل هدفها التأكد من أن النزلاء والمساجين الذين يقضون عقوبة الحبس  ينعمون بالرعاية الصحية والإجتماعية والتأكد من تتوافر لهم سبل الحياه الكريمة وهم في حوزة وزارة الداخلية دون المساس بكرامتهم أو حقوقهم الإنسانية  .

أشار ممدوح إلى أن مجلس حقوق الإنسان لا توجد لديه خصومه مع أحد ولا محاباه مع أحد ضد أحد فهو مؤسسة دستورية مستقلة تم انتخابها من نواب البرلمان ؛  مضيفا أن المركز الطبي الخاص برعاية النزلاء في وادي النطرون والمجلس يقوم بالإطلاع على الملفات الخاصة بالنزلاء التي تتلقى رعاية صحية سواء داخل المركز أو داخل زنازين الإحتجاز وأن بعض الملفات التي إطلع عليها المجلس كان من ضمنهم ملف علاء عبد الفتاح وتمت الإفادة بأن علاء عبد الفتاح غير مضرب عن الطعام .

حقوق الإنسان وزارة الداخلية الرعاية الصحية البرلمان التنسيق علاء عبد الفتاح مصر الدولة المصرية محمد ممدوح

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