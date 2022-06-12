عاصم خليفة: محمد الشوربجي تلقى عروض رعاية مختلفة ولم يترك الجنسية المصرية

أكد المهندس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش أن الدولة المصرية لم تقصر مع اللاعب محمد الشوربجي.



وقال عاصمةخليفة في تصريحاته لبرنامج الملعب على الفضائية المصرية مع الإعلامي محمد جاد أن اللاعب تلقى العديد من الرعاية من الشركات المختلفة و المؤسسات وعلى رأسها بنك الCIB أشهر رعاة الإسكواش ولكن هناك شرط وهو تمثيل مصر من قبل اللاعب ولكنه رفض بداعي إنه لا يريد أي شروط محددة في العقد.

وأضاف قائلا الشوربجي لم يترك الجنسية المصرية فهو يحمل الجنسية البريطانية بجانب المصرية ويعيش بانجلترا من عمر الرابعة عشر.

الجدير بالذكر أن محمد الشوربجي خسر أمام البيروفي دييجو الياس في نهائي بطولة موريشيوس للإسكواش بنتيجة 3-0 منهيا البطولة في المركز الثاني في البطولة الأولى له بقميص منتخب إنجلترا

وكان الشوربجي قد أعلن في وقت سابق عن ترك اللعب بإسم وتمثيل إنجلترا في البطولات الدولية.