نيكول سابا: محمد رمضان قاصد الاستفزاز ولوكنت أملك نفس ثروته مش هستعرضها

علقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على إثارة الجدل التي يقع بها الفنان محمد رمضان، يومًا تلو الآخر، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت نيكول سابا ، خلال استضافتها ببرنامج كتاب الشهرة، عبر قناة الجديد: ممكن يكون محمد رمضان قاصد الاستفزاز لأنه يثير الجدل، وإذا كنت أملك نفس ثروته مش هستعرضها أبدًا، مش هستفز الناس لأن في حاجات بيعملها زيادة، لكن هو حر.

وأشارت إلى أن مصر لها فضل كبير على موهبتها الفنية، وتعتبر نفسها النجمة اللبنانية الأولى في مصر، مؤكدةً أن سيرتها الذاتية بمصر هي التي تؤكد حديثها، متابعة: السيرة بها كل خطواتي عبر السنين الماضية منذ 1997، وأعتقد أستاهل أكون النجمة اللبنانية الأولى بمصر.

أما عن فيلم التجربة الدنماركية، الذي كان نقطة انطلاقة نيكول سابا في مصر، تابعت: الزعيم عادل إمام، هو أسطورة وتاريخ وبطل، به كل صفات الزعامة والبطولة في الحضور قائد ورئيس، ولديه كاريزما طاغية، وأتحدى أي حد يشوفه وما يتلخبط، وفعلًا انحسرت في أدوار الأغراء بعد الفيلم، وبعدها رفضت كتير من الأعمال، وكنت عايزة أثبت لنفسي وليهم موهبتي، والحمد لله قدرت أعملها.

حذف أغنية نيكول سابا:

يذكر أن كشفت الفنانة نيكول سابا عن الأسباب الحقيقية لحذف كليبها الجديد "سمك القرش" من القناة الرسمية لها على موقع الفيديوهات يوتيوب بعد ساعات من إطلاقها رسميا، مؤكدة وجود مشكلة بسيطة فقط تعمل على حلها.

وعلقت نيكول على حذف الأغنية عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت، "أنا ما حذفت كليبي الجديد سمك القرش.. صار فيه مشكلة صغيرة عم نحلّها.. وإن شاء الله ساعة وبيرجع بصير موجود عاليوتيوب..‏ الحمد لله العيون من أولّها مبلّشة بس خير كل شي بينحلّ والصبر جميل"