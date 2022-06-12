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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجوال..سلمى أبو ضيف تلفت الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف جمهورها، بأحدث إطلالة لها، ونشرت  صورا جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت سلمي أبو ضيف في الصورة بإطلالة كاجوال جريئة،حيث إرتدت توب جينز مكشوف الخصر مع بنطال رياضي باللون الأحمر.

 

وشاركت سلمى أبو ضيف في الموسم الرمضاني الماضي  بدور ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”.

تدور أحداث مسلسل “راجعين يا هوى”، حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبو الهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفى، وتبدأ بينهم الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.

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