عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو لدغك عقرب أو ثعبان.. اعرف إزاي تنقذ نفسك وغيرك

علاج لدغة الثعبان
علاج لدغة الثعبان

قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الضارة، إنه مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة فإن العقارب تكون موجودة داخل جحورها في بيئات صحراوية أو تحت الأحجار والنباتات أما الثعابين فتتواجد في بيئات زراعية.

 

txt

مكافحة الآفات تحذر المزارعين بسبب الثعابين والعقارب

txt

لإنقاص الوزن ولمرضى القلب.. تعرف على فوائد الكريز

 

طرق علاج لدغات الثعابين والعقارب

لا يُنصح بقيادة السيارة بنفسك إلى المستشفى لأن الأشخاص الذين يعانون من لدغات الأفاعي يمكن أن يصابوا بالدوار أو الإغماء.

التقط صورة للثعبان من مسافة آمنة إن أمكن، يمكن أن يساعد التعرف على الثعبان في علاج لدغة الأفعى.

حافظ على الهدوء.

قدم الإسعافات الأولية حتى الوصول إلى المستشفى
استلقِ أو اجلس من لدغة الثعابين في وضع محايد من الراحة.
قم بإزالة الخواتم والساعات قبل أن يبدأ التورم.
اغسل مكان اللدغة بالماء والصابون.
قم بتغطية مكان اللدغة بضمادة نظيفة وجافة.
ضع علامة على الحافة الأمامية للتورم على الجلد واكتب الوقت بجانبها.

ولا تتناول مسكنات الألم (مثل الأسبرين ، الإيبوبروفين ، النابروكسين).

الثعابين لدغات الثعابين علاج لدغات الثعابين والعقارب طرق علاج لدغات الثعابين والعقارب ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

ترشيحاتنا

حكايتها مع ياسر جلال وطلاقها 6 سنوات.. نيكول سابا تهاجم محمد رمضان:مستفز

بيلد: شولتس وماكرون ودراجي يخططون لزيارة كييف قبل نهاية يونيو

على رأسهم حاخامات وأعضاء بالكنيست.. الأزهر: 5846 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال شهر

فشل في الالتحاق بالبحرية وتطوّع خلال الحرب.. محطات في حياة محمد عوض

ياسمين الخطيب: طليقي كسر باب غرفتي وأنقذني من الموت

قبل شراؤها .. ننشر المواصفات الصحيحة لاختيار الأضاحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدعة العقل.. قصة ظاهرة وهم القمر وتسببها في تغير حجمه

أمل جديد.. نجاح عملية زرع أمعاء دقيقة من إنسان لآخر

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

فيديو

احموا أطفالكم .. هجوم عنيف على شركة ديزني لترويجها للمثلية

بالصدفة.. بلقيس فتحي ترقص في فرح شعبي بالقاهرة مع أم العروسة|فيديو

عبدالمجيد عبدالله يحيي حفلا فى السعودية .. 24 يونيو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ