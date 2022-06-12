لو لدغك عقرب أو ثعبان.. اعرف إزاي تنقذ نفسك وغيرك

قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الضارة، إنه مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة فإن العقارب تكون موجودة داخل جحورها في بيئات صحراوية أو تحت الأحجار والنباتات أما الثعابين فتتواجد في بيئات زراعية.

طرق علاج لدغات الثعابين والعقارب

لا يُنصح بقيادة السيارة بنفسك إلى المستشفى لأن الأشخاص الذين يعانون من لدغات الأفاعي يمكن أن يصابوا بالدوار أو الإغماء.

التقط صورة للثعبان من مسافة آمنة إن أمكن، يمكن أن يساعد التعرف على الثعبان في علاج لدغة الأفعى.

حافظ على الهدوء.

قدم الإسعافات الأولية حتى الوصول إلى المستشفى

استلقِ أو اجلس من لدغة الثعابين في وضع محايد من الراحة.

قم بإزالة الخواتم والساعات قبل أن يبدأ التورم.

اغسل مكان اللدغة بالماء والصابون.

قم بتغطية مكان اللدغة بضمادة نظيفة وجافة.

ضع علامة على الحافة الأمامية للتورم على الجلد واكتب الوقت بجانبها.

ولا تتناول مسكنات الألم (مثل الأسبرين ، الإيبوبروفين ، النابروكسين).