أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد 12 - 6 -2022



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.71 جنيه للبيع، و 18.65 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.91 جنيه للبيع و 19.59 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 23.47 جنيه للبيع و 23.29 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.98 جنيه للبيع و 4.96 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 61.10 جنيه للبيع 58.57 جنيه للشراء.

