عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرفة الإسكندرية تبحث التعاون مع سفير ألمانيا

السفير الألماني في
السفير الألماني في زيارة للغرفة التجارية بالإسكندرية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور  أحمد الوكيل، اليوم الأحد بمقر الغرفة، سفير ألمانيا في القاهرة فرانك هارتمان، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

في بداية اللقاء قدم  أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية" نبذة عن تاريخ غرفة الإسكندرية، ودورها منذ إنشائها حتى اليوم، مشيرًا إلى أن الغرفة ستحتفل بمرور 100 عامًا على إنشائها خلال العام الحالي، في احتفالية رسمية.

اقرأ أيضًا:

حسبي الله ونعم الوكيل.. آخر كلمات قاتل كاهن الإسكندرية بعد الحكم بإعدامه
وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين المصري والألماني يشهد نمو متزايد في المجالات كافة، فهناك العديد من الاستثمارات الألمانية في مصر خاصة في مجال النقل والطاقة والصناعة.


وأكد أهمية التعاون والعمل خلال تلك الفترة الصعبة التي يشهدها العالم، نتيجة جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، وما نتج عنهما من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم، وعدم استقرار سلاسل الإمداد.

من جانبه أوضح سفير ألمانيا في القاهرة فرانك هارتمان أهمية التعاون بين الجانبين المصري والألماني، لزيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وألمانيا ممتدة ووثيقة وواسعة، وهناك أنشطة كثيرة يتم تنفيذها بين البلدين، خاصة وأن ألمانيا تسعى لزيادة إنتاجيتها من  الصناعات المختلفة، وتقليل نسب الاستيراد من الصين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك العديد من المدارس الألمانية في مصر، وهناك ما يزيد على 400 ألف مصري يتعلمون الألمانية ويعرفون ثقافتها، ما يزيد من توسيع قاعدة العلاقات بين الجانبين في الكثير من المجالات.

وأشار إلى أهمية المساعدة والتعاون في مشاريع السكك الحديدية والتعاون في تطوير النقل النهري، إضافة إلى مشاريع التعاون في مجال الحفاظ على الطاقة وتصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وإضاءة الطرق السريعة وكهرباء المناطق النائية.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفين على زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، وتنظيم لقاءات مشتركة، ووفود تجارية متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور  أحمد صقر نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة

الاسكندرية التبادل التجاري التعاون الاقتصادى أحمد الوكيل النمو الاقتصادي نمو الاقتصاد غرفة الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأحد

ترشيحاتنا

أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يعلنون التوصل لاتفاق لمواجهة تهديدات بيونج يانج

الأحوال المدنية: استخراج 47 ألف بطاقة وإصدار مميكن.. ومأموريات لـ7 حالات إنسانية

موعد صيام الأيام البيض من شهر ذي القعدة.. دار الإفتاء تحددها

احموا أطفالكم .. هجوم عنيف على شركة ديزني لترويجها للمثلية

لن تستخدمها أولاً.. الصين تكشف عن تقدم كبير في تطوير أسلحة نووية جديدة

حشيش وهيدرو وأفيون.. ضبط مخدرات بـ74 مليون جنيه داخل مخبأ سري بسيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمل جديد.. نجاح عملية زرع أمعاء دقيقة من إنسان لآخر

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

فيديو

بالصدفة.. بلقيس فتحي ترقص في فرح شعبي بالقاهرة مع أم العروسة|فيديو

عبدالمجيد عبدالله يحيي حفلا فى السعودية .. 24 يونيو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ