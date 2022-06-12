حشيش وهيدرو وأفيون.. ضبط مخدرات بـ74 مليون جنيه داخل مخبأ سري بسيارة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط أحد العناصر الإجرامية (سائق من الدقى بالجيزة) تخصص فى نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط لترويجها على عملائه على مستوى الجمهورية، مستخدماً فى ذلك سيارة نقل بمقطورة من خلال إعداد مخازن سرية يصعب الوصول إليها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة وبحوزته 9600 طربة حشيش وزنت طن و100 كيلو جرام هيدرو و15 كيلو جرام أفيون، مخبأة داخل مخازن سرية بالسيارة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإستخدامه للسيارة فى النقل والتهريب.

قيمة المضبوطات 74 مليون جنيه

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 74 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.