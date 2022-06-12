ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل كشك صعيدي حيث أنه من أكثر الأكلات الشهية فى المطبخ المصري القديم .

نقدم لكم طريقة عمل كشك صعيدي بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير كشك صعيدي بالفراخ

لبن زبادي

مرقة دقيق

كشك صعيدي

صدور فراخ مسلوقة ومتنسلة "مقطعة رفيع"

زبدة بصل محمر

طريقة عمل كشك صعيدي بالفراخ

* انقعي الكشك في اللبن على النار يحمر الدقيق في الزبدة ثم يضاف له المرقة والزبادي والكشك واللبن.

* اتركيه على النار حتى تمام التجانس والحصول على قوام سميك وضعى الدجاج المسلوق وقلبيهم جيدا ثم اسكبيه في طبق التقديم ويزين بالبصل المحمر وبالهنا والشفا​.