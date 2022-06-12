عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كشك صعيدي بالفراخ

طريقة عمل كشك صعيدي
طريقة عمل كشك صعيدي بالفراخ

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل كشك صعيدي حيث أنه من أكثر الأكلات الشهية فى المطبخ المصري القديم .

نقدم لكم طريقة عمل كشك صعيدي بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل الكنافة بالفراولة .. 5 طرق مختلفة

طريقة عمل كبسة اللحم للشيف الشربيني


مقادير كشك صعيدي بالفراخ
لبن زبادي 
مرقة دقيق 
كشك صعيدي 
صدور فراخ  مسلوقة ومتنسلة "مقطعة رفيع"
زبدة بصل محمر

طريقة عمل كشك صعيدي بالفراخ
* انقعي الكشك في اللبن على النار يحمر الدقيق في الزبدة ثم يضاف له المرقة والزبادي والكشك واللبن.
* اتركيه على النار حتى تمام التجانس والحصول على قوام سميك وضعى الدجاج المسلوق وقلبيهم جيدا ثم اسكبيه في طبق التقديم ويزين بالبصل المحمر وبالهنا والشفا​.

كشك صعيدي كشك صعيدي بالفراخ طريقة عمل كشك صعيدي طريقة عمل كشك كشك Food

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

موضوعات متعلقة

أقنعة طبيعية لمعالجة مشاكل البشرة الدهنية

كيف تنظفين البشرة الدهنية في الجو الحار؟ وأقنعة متنوعة لتألقها

طريقة عمل الكيك بالشوكولاتة بوصفتين مختلفتين

اكتشف فوائد تناول البيض المسلوق يوميا

طرق الوقاية من سرطان المخ ولماذا يتم اكتشافه متأخرا

طريقة عمل المبكبكة الليبية بشكل احترافي

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

طريقة عمل الكيك البيتي بـ 6 وصفات مختلفة

ترشيحاتنا

رئيس الشيوخ مهنئا تنسيقية الأحزاب بذكرى تأسيسها: أثرت الحياة السياسية والبرلمانية

بعد اقترابه من ليفربول.. ماذا سيقدم نونيز للريدز؟

نيويورك تايمز: زلة لسان بوش بشأن أوكرانيا تفضح نفاق أمريكا

شعراوي: تطبيق العقوبات على المتخلفين عن دفع أقساط التصالح في مخالفات البناء

أوكرانيا تعلن إقامة مسارين لتصدير القمح والحبوب لتجنب أزمة غذاء عالمية

حكم قاسٍ في قضية اغتصاب كريستيانو رونالدو لامرأة في نيفادا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم قاسٍ في قضية اغتصاب كريستيانو رونالدو لامرأة في نيفادا

خدعة العقل.. قصة ظاهرة وهم القمر وتسببها في تغير حجمه

أمل جديد.. نجاح عملية زرع أمعاء دقيقة من إنسان لآخر

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

فيديو

حط التليفون في البروفه .. ضبط عامل بمحل ملابس يصور السيدات خلسة

الأزهر: الشذوذ الجنسي فاحشةٌ مُنكرةٌ وجريمة مخالِفةٌ للفطرة الإنسانية وهادِمة للقيم الأخلاقية

حكايتها مع ياسر جلال وطلاقها 6 سنوات.. نيكول سابا تهاجم محمد رمضان:مستفز

احموا أطفالكم .. هجوم عنيف على شركة ديزني لترويجها للمثلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ