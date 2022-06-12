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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع مستجدات برنامج هي تقود لدعم طالبات التعليم الفني

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى قطاع التربية والتعليم مستجدات الموقف الحالي لبرنامح "هي تقود/ She Leads"، والذي تشرف عليه مؤسسة شباب القادة لدعم طالبات التعليم الفني بمدرسة الثانوية الفنية بنات، ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والهجرة، التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، مع بعض الجهات الشريكة من القطاع الخاص.

 

وأكد محافظ بني سويف على أهمية البرنامح في مجال النهوض بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم محاور التنمية الصناعية والاقتصادية، لاسيما وأنه يأتي ضمن قطاع دعم المشروعات الصغيرة بالاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة التي تحوى خططاً ومشروعات للنهوض بـ 6 قطاعات اقتصادية من بينهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد تنفيذ عدد من الخطوات العملية في هذا المجال، شملت: دعم انتاجية الأسر المنتجة والمرأة الريفية والمشروعات الصغيرة وتشكيل لجان  مختصة بتوفير الدعم الفني ودعم تيسيرات الدعم المالي اللازم لتمويل المشروعات.

 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، أنه تم ترشيح واختيار 35 طالبة للتأهل والالتحاق بالبرنامج ضمن الدفعة الثالثة على مستوى المحافظات التي يتم تنفيذ البرنامج بها، وذلك خلال اللقاء الذي تم عقده بديوان المديرية، وفي حضور: الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، المهندس كامل ابو طالب مدير عام التعليم الفني، بسمة فؤاد،  أميرة ثابت من مؤسسة شباب القادة.

 

وخلال لقائه بالطالبات وفي حضور أولياء أمورهن، أكد وكيل الوزارة على أهمية البرنامج ودوره في ايجاد فرص عمل ثابتة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يتم تدريبهن عليها وتعمل على  تنمية المهارات والقدرات المرتبطة بها ودور البرنامج في إعلان هذه المشروعات للقطاع الخاص، مطالباً  أولياء الأمور بأهمية التعاون مع القائمين على تنفيذ البرنامج وذلك للاستفادة من الافكار والمشاريع لدى الطالبات وتنميتها من خلال تدريبات خاصة بالبرنامج  ، ومعرباً عن تقديره لأسرة مؤسسة شباب القادة لتبنيه البرنامج وأهميته في الاستفادة من قطاع التعليم لخلق جيل من رائدات الأعمال يسهم في التنمية الاقتصادية.

 

يذكر أن برنامج "هي تقود" لدعم طالبات التعليم الفني أسهم على مدار عامين من خلال التدريبات، جلسات التوجيه والإرشاد، تسليط الضوء الإعلامي و توفير الدعم المالي للمشاريع الصغيرة، في  دعم وتأهيل 150 رائدة أعمال من التعليم الفني بواقع 40 مشروع ناشئ، وتقديم أكثر من 1500 ساعة تدريبية لرفع كفاءة رائدات أعمال المستقبل.

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