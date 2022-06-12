عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزهم الحمل والسرطان .. 4 أبراج لا تدخل معهم في عداوة

ابعد عنهم .. 4 أبراج
ابعد عنهم .. 4 أبراج لاتدخل معهم فى عداوة

بسبب مواقف كثيرة في الحياة تنشأ عداوة بين البشر وبعضهم البعض ولكن هناك بعض الأبراج تتسم بالتسامح وأخرى لا تتنازل عن حقها مهما حدث.

فبعض الأبراج لا يتستطيع المنتمون لها التسامح قبل الثأر و الانتقام ممن انتهكوا حقوقهم أو ظلموهم.

وقدم موقع " pinkvilla" قائمة بأبرز 4 مواليد أبراج احذر الدخول معهم في عداوة.

12 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. ونصيحة الأبراج لك

مختلفين دايما .. ازاى تكسب قلب أمك حسب علم الأبراج


برج الحمل
 يتصف برج الحمل بأنه من أكثر الأبراج التى يرغب المنتمون له فى إجبار الجميع على تنفيذ رغباتهم مما يتسبب فى نشوب عداوة بينهم وبين الأخرين بسبب الأنانية الموجودة بداخلهم.

برج الجوزاء
لا يتهاون مواليد برج الجوزاء فى حقهم تجاه من قام بإيذائهم ويعتبرونهم أعداء لهم والغريب أنهم ودودون مع سائر الأشخاص.

برج السرطان
مواليد برج السرطان حساسون للغاية إلا أنه دائما توجد عداوة بين مواليد برج الحمل والقوس.

برج الميزان 
 يفكر مواليد هذا البرج في إسعاد الجميع وبالرغم من ذلك فهم يصعب عليهم التعامل مع الأخرين بشكل جيد مما يسبب نشوب عداوة بينهم.

عداوة الأبراج برج الحمل برج السرطان مواليد برج السرطان برج الجوزاء برج الميزان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

اليوم.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

أكبر راتب في تاريخ القلعة الحمراء.. كم سيتقاضى أحمد حجازي حال توقيعه للأهلي ؟

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

موضوعات متعلقة

أقنعة طبيعية لمعالجة مشاكل البشرة العادية في الجو الحار

طريقة عمل كشك صعيدي بالفراخ

أقنعة طبيعية لمعالجة مشاكل البشرة الدهنية

كيف تنظفين البشرة الدهنية في الجو الحار؟ وأقنعة متنوعة لتألقها

طريقة عمل الكيك بالشوكولاتة بوصفتين مختلفتين

اكتشف فوائد تناول البيض المسلوق يوميا

طرق الوقاية من سرطان المخ ولماذا يتم اكتشافه متأخرا

طريقة عمل المبكبكة الليبية بشكل احترافي

ترشيحاتنا

كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت قذائف مدفعية في استعراض للقوة

لجنة مجلس الشيوخ تطالب بجدول زمنى لتقنين وتسجيل الأراضى الزراعية

منع الغش والتلاعب الأبرز..5 أهداف لقانون تنظيم الحج بعد تصديق الرئيس السيسي

شركة إماراتية تعلن جاهزيتها للاستثمار في البوليستر بـ مصر.. ومدبولي: جاهزون بموقع المشروع

رئيس وزراء تايوان: نتعامل مع الصين بنية طيبة ومستعدون للتواصل معهم

أبرزهم الحمل والسرطان .. 4 أبراج لا تدخل معهم في عداوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أتلانتس المفقودة.. العثور على مدينة بريطانية اختفت تحت المياه منذ 650 عامًا

مهاجمة الأهداف المعادية في ختام التدريب الجوى المصرى السعودى فيصل – 12

وثائق مزورة.. تفاصيل براءة كريستيانو رونالدو من اغتصاب امرأة في نيفادا

خدعة العقل.. قصة ظاهرة وهم القمر وتسببها في تغير حجمه

فيديو

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

مهاجمة الأهداف المعادية في ختام التدريب الجوى المصرى السعودى فيصل – 12

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

اﻟﻤﺰﻳﺪ