أبرزهم الحمل والسرطان .. 4 أبراج لا تدخل معهم في عداوة

بسبب مواقف كثيرة في الحياة تنشأ عداوة بين البشر وبعضهم البعض ولكن هناك بعض الأبراج تتسم بالتسامح وأخرى لا تتنازل عن حقها مهما حدث.

فبعض الأبراج لا يتستطيع المنتمون لها التسامح قبل الثأر و الانتقام ممن انتهكوا حقوقهم أو ظلموهم.

وقدم موقع " pinkvilla" قائمة بأبرز 4 مواليد أبراج احذر الدخول معهم في عداوة.



برج الحمل

يتصف برج الحمل بأنه من أكثر الأبراج التى يرغب المنتمون له فى إجبار الجميع على تنفيذ رغباتهم مما يتسبب فى نشوب عداوة بينهم وبين الأخرين بسبب الأنانية الموجودة بداخلهم.

برج الجوزاء

لا يتهاون مواليد برج الجوزاء فى حقهم تجاه من قام بإيذائهم ويعتبرونهم أعداء لهم والغريب أنهم ودودون مع سائر الأشخاص.

برج السرطان

مواليد برج السرطان حساسون للغاية إلا أنه دائما توجد عداوة بين مواليد برج الحمل والقوس.

برج الميزان

يفكر مواليد هذا البرج في إسعاد الجميع وبالرغم من ذلك فهم يصعب عليهم التعامل مع الأخرين بشكل جيد مما يسبب نشوب عداوة بينهم.