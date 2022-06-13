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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتعاون مع عدد من الدول.. البحث العلمي تعلن تفاصيل المؤتمر الدولي تحليل النظم لتمكين صنع السياسات المتكاملة

الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر

 


اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى والمعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA  وبمناسبة ‏‏الذكرى‏‏ السنوية الـ 50 لإنشاء ‏‏المعهد، أنه يستضيف مجلس تكنولوجيا المعلومات والتنبؤ والتقييم TIFAC بالهند ‏‏المؤتمر الدولي: تحليل النظم لتمكين صنع السياسات المتكاملة خلال ‏‏الفترة من 10 وحتى 12 أغسطس 2022 ( بصورة مختلطة)‏ بالتعاون مع المعهد‏ وبالاشتراك مع الدول الاعضاء الصين واليابان وإيران والأردن. ‏


واوضحت أنه لمزيد من المعلومات والتفاصيل:
http://www.asrt.sci.eg/international-grants/iiasa-9/


­­­­­­­­­­­­­اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية و شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC تنظم أكاديمية العلوم والفنون والآداب النسخة الثانية لمؤتمر “العلوم المفتوحة في الجنوب” المزمع عقده  خلال  الفترة من 25 وحتى 27 أكتوبر 2022‏‏ ‏ كوتونو بين محور هذا العام ‏‏”‏‏إدارة البيانات البحثية وانفتاحها: بانوراما وآفاق في أفريقيا‏‏””Management and openness of research data : panorama and perspectives in Africa”

واوضحت أنه تركز الدعوة على إدارة وإنفتاح بيانات البحث والبروتوكولات و الخوارزميات ورموز الكمبيوتر فى فريقيا لا سيما فى الدول الناطقة بالفرنسية، يهدف المؤتمر إلى وضع لمحة عامة عن ديناميات العمل واقتراح أماكن للتبادل (المؤتمرات، وحلقات العمل العملية، وعروض الملصقات) من أجل تقاسم الممارسات الجيدة وتعزيزها.‏‏ ‏

للمزيد:
http://www.asrt.sci.eg/international-grants/conf/

 

وكانت قد عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار إهتمام الحكومة المصرية بتطوير إستراتيجية الحركية الكهربائية  للقضاء على بعض العوائق الأكثر شيوعًا ولنشر الحركية الكهربائية وخلق سياسات لتحفيز استخدام السيارات الكهربائية، عن قيام مجلس بحوث الكهرباء والطاقة بقطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمى بعقد ورشة عمل لدراسة ” مستقبل السيارات الكهربائية والتشريعات التى تساعد على انتشارها” وذلك امس السبت الموافق  11/6/2022 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بفندق رمسيس هيلتون لعرض  نتائج ومخرجات الدراسة .

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جهود ربط البحث العلمي وتوجيه الأبحاث .. التعليم العالي: عمل منصة موحدة لإمكانات المراكز والهيئات البحثية.. والمعاهد : نسعى لخدمة أهداف التنمية وخلق شراكات خارج مصر

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وزير التعليم العالي يشهد إطلاق منصة إجادة للخدمات التعليمية


وأوضحت أنه سيتم مناقشة العديد من الموضوعات من خلال ورشة العمل لتتناول ما سعت إليه الدراسة فى وضع خطة لنشر الحركية الكهربائية في محاولة للحد من الانبعاثات، والحد من الاعتماد على واردات الوقود وانشاء سياسات لتحفيز استخدام السيارات الكهربائية ، لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/electric-cars/

وكانت قد أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أسماء الفائزين في الموسم الثاني لمسابقة الصور العلمية، والتي فاز بها 19 متسابقاً في أربعة مجالات هي: الحياة البرية والطبيعية، وعلوم الفلك والفضاء، والصور المجهرية، والصور العامة (الهندسية والمعمارية). وجميع الأسماء معلنه علي الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg .

 

وأوضح أن الفائزين بالمراكز الأولي في مجال الحياه البرية والطبيعية هم دعاء بلال، رمضان منير عواد، فاطمة إسماعيل أحمد، محمد محمود إسماعيل، وسمر كمال الدين، أما الفائزين في مجال علوم الفلك والفضاء وائل عمر محمود، ومحمد أحمد عبد الله، كما فاز في مجال الصور المجهرية أحمد رمضان عبد الرحيم، ورمضان منير عواد، وفي مجال الصور العامة (الهندسية والمعمارية) فاز ياسر محمد علاء الدين مبارك، آية سمير سالم، وسمر كمال الدين فرج، أحمد رزق حسين، وستيفن أمجد وقام بالتحكيم لجنة متخصصة من أساتذة الفوتوغرافيا في كليات الفنون والعلماء المعنيين بالكتابة العلمية، وكانت لجنة التحكيم تبحث عن صور علمية وتراثية وطبيعية مبدعة ومعبرة وذات جودة استثنائية ومن زوايا فريدة، وستمنح الأكاديمية جوائز رمزية للفائزين الأوائل من كل مجال ومكافأت مالية رمزية بحوالى 150 ألف جنيه.

وقد اوضح صقر في تصريح له أن المعنى والرسالة والهدف أعمق بكثير من مجرد مكافأة مالية، حيث أن هذه المسابقة تأتي في إطار جهود الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية والتصوير العلمى المحترف بين فئات المجتمع. حيث يمثل التصوير الفوتوغرافي أداة قوية في التقاط الظواهر العلمية والحياة البرية فى دعم التواصل العلمى ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومن غير المعقول أن نستخدم صور محمية بحقوق مؤلف من على الانترنت فى كل محاضراتنا وتقاريرينا وعروضنا المرئية وحتى صفحات مواقع الأنترنت الخاصة بمؤساستنا، منتهكين حقوق الملكية ونحن المسؤولين عن حمايتها، وحتى إذا قمنا بشراء حقوق هذه الصور من بعض المواقع المعروفة فإننا نحافظ على حقوق الملكية ولكننا نساعد فى طمس الهوية المصرية، ومن المعلوم أن كل تفريط فى الهوية حتماً سيتبعه، ولو بعد حين، تفريط فى التاريخ وكل تفريط فى التاريخ سيتبعه حتماً تفريط فى الجغرافيا وهذا ما نخشاه.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمي المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم أكاديمية البحث العلمي

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