العالمي إبراهام جاستس: فخور بكوني مصري وبلدنا عظيمة

تحدث الفنان المصري العالمي إبراهام جاستس، عن مشواره الفني، قائلا: "مارست العديد من الألعاب القتالية..ولدي قدرة على أداء الأكشن بشكل واضح وقوي".

وأضاف "إبراهام جاستس" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": لدي العديد من المهارات مثل الغطس وقيادة القوارب، مشددا على أنه يقوم بأداء المشاهد الخطيرة بنفسه ولا يحتاج إلى دوبلير، ولذلك هو ممثل مفضل لدى هوليوود.

واسترسل: فخور بكوني مصري..مصر بلد عظيمة ودائما ما تقدم للعالم الكثير من العظماء في كافة المجالات، منوها بأنه عانى كثيرا خلال مسيرته الفنية بالخارج.

وأكمل: اللغة والحضارة المختلفة كانوا من أكثر العقبات التي واجهتني، ولكني نجحت في التغلب على تلك العقبات وتأقلمت بسهولة مع الثقافة واللغة المختلفة.

وأشار إلى أنه شارك في العديد من الأفلام كـ إرهابي والأمر لم يحزنني، مشيدا بالتغيرات التي حدثت في مصر خلال الفترة الماضية.

