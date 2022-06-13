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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجدة الطفل: القانون يجرم ويمنع عمل الأطفال والدستور يحفظ حقوقهم.. فيديو

عمل الأطفال
عمل الأطفال

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، إنه في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال كان عنوان الأمم المتحدة له " الحماية الاجتماعية الشاملة لدعم الأطفال " ،؛ مؤكدا انه بدون حماية للمجتمع كله لن نستطيع تحقيق الأمل المنشود وهو القضاء علي عمل الأطفال .

وأضاف صبري عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن إحصائية عمل 160 مليون طفل على مستوي العالم لا يوجد لدينا بيانات رسمية بها ، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية تحدثت أن مصر بها أكثر من 2 مليون طفل  وقمنا بإطلاق الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة المصرية .

وأوضح صبري عثمان ، إن ظاهرة عمل الأطفال من الظواهر التي تسبب اثأر سلبية في المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص ونتصدى لعمالة الأطفال بالتعاون مع الجهات المختلفة والقانون المصري يجرم ويمنع عمل الأطفال قبل بلوغ سن 15 سنة والدستور يحفظ حقوقهم .

 

وتابع : يمكن الإبلاغ عن أي حالة من خلال رقم 16000 ونتعامل بإيجابية مع كافة البلاغات المتعلقة بعمالة الأطفال .

العالم أطفال الأمم المتحدة العمل مصر منظمة العمل الدولية الحماية الاجتماعية الاطفال

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