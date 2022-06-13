عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انخفاض شديد بسوق الساعات الذكية في الصين لعام 2022

انخفاض شديد بسوق
انخفاض شديد بسوق الساعات الذكية في الصين لعام 2022

صدر تقرير عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، أنه انخفض سوق الساعات الذكية في الصين بنسبة 7.5 % على أساس سنوي وفقًا، وتشمل الأجهزة القابلة للارتداء الساعات الذكية، والأساور الذكية (باند)، والمنتجات الصوتية مثل سماعات الرأس، و سماعة بلوتوث TWS.

 

ووفقا لموقع Gizmochina، قامت الصين بشحن 25.85 وحدة فقط من الأجهزة القابلة للارتداء في الربع الأول من عام 2022 (الفترة من شهر يناير إلى مارس)، ووضحت مؤسسة البيانات الدولية IDC أن السبب الرئيسي وراء تراجع سوق الأجهزة القابلة للارتداء في الصين هو قلة الطلب من قِبل المستهلكين، حيث بدأوا في الإنفاق على فئات الإلكترونيات الأخرى.

أفضل الساعات الذكية لعام 2022.. تعرف عليها | صور

كيفية قياس معدل ضربات القلب بواسطة الساعات الذكية الحديثة

وفقًا لإحصاءات التقرير، سجلت المنتجات الصوتية 15.96 مليون شحنة في الربع الأول من عام 2022، وبذلك حصلت على زيادة بنسبة 3.5% على أساس سنوي،  حيث حافظت سماعات البلوتوث TWS لوحدها فقط على نمو سنوي بنسبة 3.2 %.

 

أما بالنسبة لسوق الساعات الذكية فتم شحن حوالي 7.16  مليون وحدة في الربع الأول من عام 2022 (منها 3.86 مليون وحدة من إجمالي الشحنات ساعات للبالغين بينما كانت البقية 3.3 مليون وحدة ساعات أطفال) ، و يعد ذلك أكبر انخفاض في السوق بحوالي 15.3 % على أساس سنوي.  

 

وعلى الصعيد الآخر، تم شحن حوالي2.63 مليون وحدة من الأساور الذكية (Smart Band) في الربع الأول من عام 2022، والذي يمثل انخفاض بنسبة 33.6% على أساس سنوي.

 

قامت IDC بإرجاع سبب هذا الانخفاض الهائل في سوق الساعات الذكية إلى القيود المفروضة على الأنشطة الخارجية بسبب تأثير جائحة كورونا COVID-19، كما تتأثر الساعات والأساور الذكية بشكل بالغ بأشكال الساعات المنافسة، وانتظار المستهلكين للساعات الجديدة التي تم الإعلان عن إطلاقها بتصميم مميز.

 

ووصفت IDC معدل النمو في سوق الأجهزة القابلة للارتداء بالتباطؤ الشديد، مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية ، حيث حققت الساعات الذكية وسماعات الأذن اللاسلكية معدل نمو سريع.

الساعات الذكية أفضل الساعات الذكية الأساور الذكية الأجهزة القابلة للارتداء الإلكترونيات الصين جائحة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط قياسي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 200 جنيه

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

مستمر بشروط قاسية.. تفاصيل جلسة مجلس ادارة الأهلي وموسيماني.. فيديو

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

ترشيحاتنا

روجت تسجيلات لأغراض الجماعة الإرهابية.. نظر جلسة محاكمة عائشة الشاطر بعد قليل

بعد قليل.. نظر محاكمة قيادات الإخوان في قضية "أحداث المنصة"

مصروفات المدارس الحكومية 2023.. كل ما تريد معرفته عنها

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار أوبل كروس لاند موديل 2022 |صور

انخفاض شديد بسوق الساعات الذكية في الصين لعام 2022

هل يجوز الإكتفاء بقراءة الفاتحة في قضاء الفوائت ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

فيديو

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ