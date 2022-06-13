انخفاض شديد بسوق الساعات الذكية في الصين لعام 2022

صدر تقرير عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، أنه انخفض سوق الساعات الذكية في الصين بنسبة 7.5 % على أساس سنوي وفقًا، وتشمل الأجهزة القابلة للارتداء الساعات الذكية، والأساور الذكية (باند)، والمنتجات الصوتية مثل سماعات الرأس، و سماعة بلوتوث TWS.

ووفقا لموقع Gizmochina، قامت الصين بشحن 25.85 وحدة فقط من الأجهزة القابلة للارتداء في الربع الأول من عام 2022 (الفترة من شهر يناير إلى مارس)، ووضحت مؤسسة البيانات الدولية IDC أن السبب الرئيسي وراء تراجع سوق الأجهزة القابلة للارتداء في الصين هو قلة الطلب من قِبل المستهلكين، حيث بدأوا في الإنفاق على فئات الإلكترونيات الأخرى.

وفقًا لإحصاءات التقرير، سجلت المنتجات الصوتية 15.96 مليون شحنة في الربع الأول من عام 2022، وبذلك حصلت على زيادة بنسبة 3.5% على أساس سنوي، حيث حافظت سماعات البلوتوث TWS لوحدها فقط على نمو سنوي بنسبة 3.2 %.

أما بالنسبة لسوق الساعات الذكية فتم شحن حوالي 7.16 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2022 (منها 3.86 مليون وحدة من إجمالي الشحنات ساعات للبالغين بينما كانت البقية 3.3 مليون وحدة ساعات أطفال) ، و يعد ذلك أكبر انخفاض في السوق بحوالي 15.3 % على أساس سنوي.

وعلى الصعيد الآخر، تم شحن حوالي2.63 مليون وحدة من الأساور الذكية (Smart Band) في الربع الأول من عام 2022، والذي يمثل انخفاض بنسبة 33.6% على أساس سنوي.

قامت IDC بإرجاع سبب هذا الانخفاض الهائل في سوق الساعات الذكية إلى القيود المفروضة على الأنشطة الخارجية بسبب تأثير جائحة كورونا COVID-19، كما تتأثر الساعات والأساور الذكية بشكل بالغ بأشكال الساعات المنافسة، وانتظار المستهلكين للساعات الجديدة التي تم الإعلان عن إطلاقها بتصميم مميز.

ووصفت IDC معدل النمو في سوق الأجهزة القابلة للارتداء بالتباطؤ الشديد، مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية ، حيث حققت الساعات الذكية وسماعات الأذن اللاسلكية معدل نمو سريع.