بعد وصول الحرارة إلى 44.. سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

يسود اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل لـ الحرارة على السواحل الشمالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

طقس شديد الحرارة

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.

سقوط أمطار خفيفة

وبالنسبة للظواهر الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إلى جانب وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وذلك بعد أن وصلت درجات الحرارة لـ 44 السبت الماضي.



وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

الإسكندرية 28 21

وادي النطرون 31 22

طنطا 33 21

شبين الكوم 34 23

دمنهور 30 21

بلطيم 27 20

مطروح 26 20

السلوم 28 21

سيوة 31 22

بورسعيد 28 21

دمياط 28 22

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 21

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 22

العريش 28 20

رفح 27 21

رأس سدر 34 23

نخل 32 20

نويبع 34 25

طابا 33 24

كاترين 28 17

الطور 32 23

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 27

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 35 23

أسيوط 35 24

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

إدفو 41 26

أبوسمبل 40 25

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 36 26

أبو رماد 34 27

حلايب 33 27

رأس حدربة 32 28

