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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الأرصاد: انخفاض الحرارة اليوم 8 درجات.. شكرى: مصر تشهد نهضة فى التعمير وتكنولوجيا الاتصالات وبناء المدن الذكية

أخبار توك شو
أخبار توك شو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة ومنها:

 

سامح شكرى: نتطلع للتفاهم المشترك مع لاتفيا لتناول قضية حقوق الإنسان

قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن ما حققته مصر فى الإصلاح الاقتصادى يتيح للشركات فى لاتفيا الحصول على الحوافز القائمة والتواجد فى المناطق الجغرافية، لافتا إلى أنه تم التباحث فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية بما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، وسد النهضة، والأوضاع فى سوريا وليبيا.

سامح شكرى: مصر تشهد نهضة فى التعمير وتكنولوجيا الاتصالات وبناء المدن الذكية

قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن مصر تتطلع للاستفادة مما حققته جمهورية لاتفيا من إنجازات فى مجالات التعليم والتعليم الفنى وتكنولوجيا الاتصالات والرقمنة.

بلكمات متتالية.. شاب فلسطيني أعزل يضرب 3 جنود إسرائيليين مسلحين
تصدى شاب فلسطيني أعزل لثلاثة جنود إسرائيليين بعد اعتداء أحدهم عليه بالضرب غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

هاني الناظر عن التبرك بماء المجاري: الاستحمام بها جهل وتسبب الفشل الكلوي|فيديو

عقب الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، على ظاهرة التبرك بالماء الملوث في محافظة البحيرة، قائلا إن الظاهرة التي تحدث تعتبر كارثة، وهي تنم عن الجهل، متابعا: "مشكلة كبيرة إن حد يروح يستحمى بمياه تجلب له أمراضل جلدية".

ياسمين الخطيب: طليقي كسر باب غرفتي وأنقذني من الموت
تحدثت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن محاولتها الانتحار، قائلة: "أنا مفتحتش بابا الأوضة، هما اللي فتحوه، والبوست اللي كتبته كان تاني يوم محاولة الانتحار".

ياسمين الخطيب تحسم الجدل: الطلاق ليس وراء محاولة التخلص من حياتي
قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إن المنشور الذى قامت بنشره على صفحات التواصل الاجتماعى بشأن محاولة انتحارها ليس له علاقة بقصة طلاقها، وذلك بعدما اعتقد البعض أنها حاولت الانتحار بعد طلاقها وهو أمر عار تماما عن الصحة.

موسم توريد القمح.. كمال هاشم: الصومعة تخزّن المحصول من 12 لـ18 شهرًا|شاهد
قال كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، إن حجم المحصول وصل الآن فى الصوامع إلى حوالى 3.9 مليون طن للتوريد، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على السعر قبل الزراعة.

الأرصاد: انخفاض الطقس اليوم بحوالي 8 درجات.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم تشهد البلاد انخفاضا في موجة ارتفاع درجات الحرارة بحوالي 8 درجات مئوية على القاهرة الكبرى، والمحافظات الشمالية، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأحد
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 12-6-2022.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد 12 - 6 -2022.

 

سامح شكري القضايا الإقليمية سوريا وليبيا بناء المدن الذكية تكنولوجيا الإتصالات الفشل الكلوي ياسمين الخطيب الأرصاد

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